Deludente la patch B317 per Huawei P30 Lite a Capodanno: fermi ad EMUI 9.1 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Ci sono nuove indicazioni interessanti che potrebbero fare la differenza per gli utenti in possesso di un Huawei P30 Lite. Soprattutto per coloro che sperano di ricevere l'aggiornamento con EMUI 10 nel più breve tempo possibile. Dopo avervi parlato di alcune offerte che potrebbero attirare l'attenzione dei suoi potenziali acquirenti, oggi 30 dicembre è opportuno esaminare anche la questione dello sviluppo software a breve termine, considerando le segnalazioni raccolte anche tra gli utenti italiani. Segnalata la patch B371 in Italia per Huawei P30 Lite Proprio in mattinata, infatti, sono arrivati dei riscontri da coloro che hanno iniziato a ricevere la patch B317 per i vari Huawei P30 Lite no brand che sono in commercio in Italia. La si potrebbe chiamare "grande illusione", in riferimento al mancato rilascio di EMUI 10 dopo i segnali confortanti di novembre. In realtà, i primi ... Leggi la notizia su optimaitalia

