Crac Banca Etruria, Pier Luigi Boschi e altri 13 a processo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Bancarotta colposa. È per questo reato che la Procura di Arezzo ha esercitato la citazione diretta a giudizio a carico di 14 ex dirigenti e membri dell'ultimo cda di Banca Etruria, tra cui Pier Luigi Boschi - padre dell’ex ministro Maria Elena Boschi - che per la prima volta nell’intera vicenda finirebbe a processo. L’iniziativa della Procura riguarda l’incarico di consulenze esterne, date per cercare un partner per la Banca aretina ma ritenute dai pm inutili e tali da aggravarne il Crac. Un filone che è costola autonoma rispetto al maxi-processo per Bancarotta, già in corso con altri 25 imputati e che riprenderà il 9 gennaio. Gli imputati non avrebbero vigilato Nella citazione diretta, la Procura ipotizza la Bancarotta colposa per superconsulenze fra cui 4 milioni di euro pagati per incarichi a grandi società (MedioBanca e Bain) e importanti studi legali (Grande Stevens a Torino e ... Leggi la notizia su tg24.sky

MediasetTgcom24 : Crac Banca Etruria, 14 ex dirigenti a processo: c'è anche Pierluigi Boschi #BancaEtruria - Corriere : Crac di Banca Etruria, il padre di Maria Elena Boschi a processo con altri 13 - FerdiGiugliano : Il piccolo mondo antico della vigilanza all’italiana semplicemente non esiste. Il crac della Banca Popolare di Bari… -