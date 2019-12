Civitavecchia | dopo un litigio accoltella un ragazzo con una lama di 30 centimetri

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di lunedì 30 dicembre 2019) La vittima uncolpito al volto e al collo, per fortuna con ferite solo superficiali.delle indagini lampo la polizia ha arrestato l'aggressore. Ildegenerato in tentato omicidio sarebbe partito da una discussione per futili motivi davanti a un locale di piazza Leandra, affollato di giovani.

VNotKind : @dileguossi @432wps @VedeleAngela ANCHE ALLE TERME FICONCELLE...se il giorno dopo si andava all'Argentario....lì, n… - giuseppebaratta : Dopo la Superlega eccovi le ultime date del mio “tour” in questo splendido 2019! #speaker #giuseppeneglistadi ?????… -