Caterina Balivo del 2019 butta la panciera ma ne compra una più piccola (Foto) (Di lunedì 30 dicembre 2019) Puntata speciale oggi a Vieni da me per Caterina Balivo che ha buttato via la panciera e con grande soddisfazione ha annunciato che può passare a una taglia più piccola (Foto). Dalla M alla S e quindi la Balivo come tante donne indossa l’intimo modellante, quello che ti fa apparire perfetta. Non è la prima vip che confessa di indossare la panciera sotto i suoi abiti aderenti, un modo per molte di sentirsi più sicure. Per appiattire la pancia, per stringere magari un po’ i fianchi, per evitare rotolini o altro, la panciera è l’amica fidata di moltissime donne, giovani e meno giovani. Magari il nome panciera non è bellissimo ma è il risultato che conta. La conduttrice di Vieni da me è magrissima ma anche lei ha il suo peso forma a cui voleva tornare dopo la secondo gravidanza. Dalla nascita di Cora i primi chili sono andati via subito ma confessa che ci ha messo due anni e mezzo per ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

