Calendario US Open 2020: date, programma, orari e tv (Di lunedì 30 dicembre 2019) Manca ancora qualche mese all’inizio degli US Open, in programma dal 31 agosto al 13 settembre. Scenderanno in campo i migliori tennisti al mondo, con la speranza che tra questi ci siano anche Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner e gli altri azzurri. Impossibile stabilire chi siano i favoriti in campo maschile ma di certo ci si aspetta grandi cose da Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev, con il campione spagnolo che dovrà difendere il titolo. Ancora più complicato il quadro per quanto concerne le donne. Lo scorso anno ha trionfato la canadese Bianca Andreescu. Impossibile non inserire nel novero delle favorite anche Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Naomi Osaka, Simona Halep, Petra Kvitova, Kiki Bertens e Serena Williams. Il primo turno, come detto in precedenza, si giocherà il 31 agosto. I ... Leggi la notizia su oasport

