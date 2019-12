Calendario Sei Nazioni 2020 rugby | date | programma | orari e tv di tutte le partite

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Il Seidiscatterà sabato 1 febbraioe vedrà subito l’esordio dell’Italia, che alle ore 14.15 farà visita al Galles. Altra trasferta per gli azzurri alla seconda giornata, con il match in casa della Francia domenica 9 febbraio alle ore 16.00. Dopo una settimana di pausa, esordio casalingo per gli azzurri, che affronteranno la Scozia sabato 22 febbraio alle ore 14.15 all’Olimpico di Roma. Altra settimana di sosta e nuova trasferta per la Nazionale, questa volta in Irlanda, sabato 7 marzo alle ore 14.15, poi ultima recita del torneo sabato 14 marzo alle ore 17.45 a Roma con l’Inghilterra. L’intero torneo verrà trasmesso in diretta tv su DMAX, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente sulla piattaforma DPlay, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale della manifestazione. Di seguito ilcompleto del ...

