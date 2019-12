Andrew Dunbar muore a 30 anni | controfigura Theon Greyjoy ne Il Trono di Spade

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 30 dicembre 2019)a 30, i colleghi de Ildigli dedicano parole di cordoglio E’ morto a soli 30, ladi Alfie Allen, l’attore che rivestito il ruolo dine Ildiè morto all’improvviso la vigilia di Natale, nella sua casa di Belfast, senza alcun apparente motivo. I motivi che hanno causato la scomparsa dell’attore sono ancora al vaglio degli inquirenti, e al momento non si conoscono le cause del suo decesso.era una persona sana, non soffriva di alcun disturbo o malattia, per cui attorno alla sua morte aleggia il mistero. I familiari e gli amici del giovane sono sconvolti, ma anche tutti coloro che hanno lavorato consono stupiti. Anche da parte del cast e dei colleghi de Ildiarriva un sentito cordoglio per la morte del giovane attore.era amato e ...

