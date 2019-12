Alba Parietti: «Un giorno mio padre mi chiese imbarazzato: ‘Cos’hai dovuto fare per arrivare dove sei?’» (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’opinionista tv e showgirl Alba Parietti ha rilasciato una lunga intervista a La mia passione su Rai Tre, in cui ha svelato di avere oggi accanto a sé un nuovo compagno, di cui ha preferito non fare il nome. Nel corso della chiacchierata la soubrette, di recente al centro del gossip per una querelle con Giampiero Mughini, poi risolta negli studi di Barbara D’Urso, ha ripercorso alcuni suoi amori del passato e ha parlato del rapporto con i suoi genitori. Alba Parietti, nuovo compagno: «Credo di essere innamorata…» Ospite di Marco Marra nel programma televisivo La mia passione Alba Parietti ha detto di non essere più single: «Credo di essere innamorata, sì. Non sono sicura, in questo momento. C’è una persona che mi piace tantissimo e a cui sto dando il meglio di me, ma non ha ancora visto il peggio. Vorrei essere capace di non tirarlo fuori stavolta!». In ... Leggi la notizia su urbanpost

