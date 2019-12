A26: Battelli (M5S), ‘basta incapacità gestori autostrade’ (Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “Ho appena contattato la centrale operativa della Polizia stradale di Genova e non ci sono dubbi, dalla galleria della A26 dopo Masone in direzione Genova si è letteralmente staccato un pezzo di soffitto. L’ennesimo, incredibile disastro che, solo per miracolo, non ha provocato vittime. Ora basta, la misura è davvero colma. Non possiamo pagare per l’incapacità di chi dovrebbe gestire questa tratta autostradale!”. Lo scrive, su Instagram, il presidente della commissione per le Politiche Ue della Camera, Sergio Battelli, deputato ligure M5S. L'articolo A26: Battelli (M5S), ‘basta incapacità gestori autostrade’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

