2019, l’anno record per le stragi di massa in America (Di lunedì 30 dicembre 2019) Non c’è stata una strage delle dimensioni di quella di Las Vegas, del 2017 che ha contato 58 morti e oltre 500 feriti, ma nel 2019 il numero di stragi di massa con 4 o più persone uccise è il più alto da almeno 50 anni. Sono state 41, con 8 casi nella sola California. Ben 33 le sparatorie. In totale ci sono state 211 vittime. L’attacco con machete in casa di un rabbino nel New Jersey (in questo caso con l’antisemitismo come molla) e la sparatoria in una chiesa in Texas sono solo gli ultimi episodi di violenza. In tutto il 2019, negli Stati Uniti, considerando gli ultimi 50 anni, si sono registrati più omicidi di massa, cioè le stragi con quattro o più persone uccise, escluso l’aggressore. I dati sono di Associated Press, Usa Today e Northeastern University. Il secondo anno con più casi è il 2006, con 38 episodi. Per numero di vittime l’anno con i numeri più alto è il 2017, quello della ... Leggi la notizia su vanityfair

marcotravaglio : FUNERAL PARTY Quando, tra qualche anno, le università studieranno la morte del giornalismo, non potranno prescinder… - lutfullahgoktas : Roma’da 9 ay geride kaldi. ?? #2020’ye merhaba derken herkese mutlu yillar. Il 2019 è stato l’anno del mio ritorno… - fattoquotidiano : Conte, l’annuncio durante la conferenza stampa di fine anno: “Separiamo Scuola e Università in due ministeri. I nom… -