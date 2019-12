Ubriaco | scherza con gli amici e precipita da un ponte | grave ragazzo di 18 anni

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Il giovane, che secondo alcune fonti era sotto l'effetto di alcolici, si trovava con glisu un viadotto di Bormio quando ha perso l'equilibrio ed èto. Trasportato in elisoccorso in ospedale, si trova ora in gravi condizioni ma non dovrebbe essere in pericolo di vita Federico Garau  Luoghi: Sondrio

news_confusenet : Bormio: 18enne ubriaco scherza con gli amici e precipita dal ponte - BlitzQuotidiano : Bormio: 18enne ubriaco scherza con gli amici e precipita dal ponte -