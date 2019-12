L' impianto di mais è rumoroso | i vicini ottengono un risarcimento record

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Francesca Bernasconi Il Consorzio dovrà pagare 900mila euro ai. In più rimarrà chiuso fino alla riduzione delle emissioni di rumore Oltre 900mila euro. È la somma da capogiro che il giudice a stabilito adeguata a risarcire una famiglia, per i disagi provocatogli dai rumori assordanti di un essiccatore di. Secondo quanto racconta Ansa, a fare causa all'del Consorzio agricolo, costruito nel 1997, sarebbe stata una famiglia, che abita a poche decine di metri dall'essiccatore. La fabbrica era stata costruita 22 anni fa a una sessantina di metri dalla casa della famiglia che, da quel momento era stata costretta a mettere i doppi vetri alle finestre, nel tentativo di attutire il rumore. Non solo, col tempo si sarebbe reso necessario anche uno spostamento della disposizione degli ambienti della casa, spostando le camere da letto il più lontano possibile dallo ...

