Effetto Fioramonti | i ricercatori scendono in piazza per la riforma dell’università

(Di domenica 29 dicembre 2019) Le dimissioni del ministro dell’Istruzione Lorenzo, arrivate qualche giorno prima di Natale, non hanno scosso più di tanto gli equilibri della maggioranza. Il premier Giuseppe Conte ha reagito prontamente spaccando a metà le competenze del Ministero di viale Trastevere, e accontentando in egual modo i due maggiori partiti di governo: alla sottosegretaria Lucia Azzolina (M5s) l’Istruzione e al rettore Gaetano Manfredi (scelto dal Pd), l’Univeristà e la Ricerca. Presto fatto: la questione dell’Istruzione era ancora una volta tenuta fuori dagli argomenti caldi affrontati dall’esecutivo. A reagire maggiormente alle dimissioni del ministro ci ha pensato, però, l’opinione pubblica. La scelta diè servita infatti a porre i riflettori generali sulla situazione deie di chi lavora nell’ambito accademico in Italia: ...

