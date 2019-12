Cetara festeggia in piazza il Capodanno 2020 (Di domenica 29 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiA pochi giorni dagli eventi franosi che hanno messo in ginocchio il piccolo borgo cetarese, si lavora a ritmi serrati per riportare tutto alla normalità e garantire agli avventori la riapertura della statale Amalfitana, entro il giorno di Capodanno. Ed è proprio all’avvenimento in piazza che Cetara si sta preparando, in attesa del Nuovo Anno, con i suoi festeggiamenti. “Il 2019 é stato, senz’altro, un anno di grandi opportunità e di forte crescita per il paese, ma è stato anche un anno, purtroppo, segnato da eventi tragici che hanno scosso l’intera comunità” – afferma il Sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica. “Il Capodanno in piazza vuole essere un momento di condivisione, di gioia, un momento di festa per celebrare la vita ed il tempo che passa”. Con il consueto appuntamento, la cittadina della Costiera Amalfitana saluterà ... Leggi la notizia su anteprima24

Cetara festeggia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cetara festeggia