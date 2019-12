Valanga su una pista da sci in Val Senales | due morti | grave un bambino

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 28 dicembre 2019)su unada sci in Val: dueunDue, una donna e una bimba di sette anni, e unin gravi condizioni. È il drammatico bilancio diche oggi, sabato 28 dicembre, si è abbattuta su unada sci sul ghiacciaio della Val, in Trentino-Alto Adige. Sul posto sono giunti due elicotteri e le squadre di soccorso per iniziare le verifiche sulla presenza di altri sciatori sotto le masse nevose. Le vittime, tra cui altri due feriti, sono tutte di nazionalità tedesca. Ladi grosse dimensioni si è staccata dal pendio che sovrasta unada sci e le masse nevose l’hanno invasa. Due sciatori sono stati trasportati con ferite lievi all’ospedale di Merano, mentre il bimbo è stato rianimato sul posto e portato con l’elicottero in gravissime condizioni all’ospedale di Trento. Per la bimba e per la donna ...

TgLa7 : ++ #Valanga in #ValSenales: due morti, grave un bambino ++ Slavina su pista da sci, vittima una donna e bimba sette anni - emergenzavvf : #23dicembre, una valanga sul Passo Fedaia (BL) ha invaso un tratto della SP641. Esclusa la presenza di veicoli e pe… - LaStampa : Valanga in Val Senales: morte una donna e una bimba di sette anni. Grave un bambino -