Trapianti | anno record in Puglia | oggi eseguito il centesimo

(Di sabato 28 dicembre 2019) Al Policlinico di Bariè statoiltrapianto del 2019: 71 di rene, 23 di fegato e 6 di cuore per unin. Si tratta del numero più alto negli ultimi 15 anni. A questo si aggiunge un altro risultato, vale a dire il numero più alto didi rene da vivente (venti) dal 1992,di apertura del Centro regionale. ”Un grande risultato – ha commentato Michele Battaglia, direttore della cattedra di Urologia e del Centrodi rene dell’Università di Bari – ottenuto grazie al lavoro di squadra, che ci proietta tra i primi centri in Italia per esecuzione dida vivente”. Grande soddisfazione è stata espressa da parte del coordinatore regionale, Loreto Gesualdo, che guarda oltre. ”Con i 100 del 2019, sono stati eseguiti più di 2000dal 1992 ad– ...

