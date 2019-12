Monaco, ufficiale: Robert Moreno è il nuovo allenatore, via Jardim (Di sabato 28 dicembre 2019) Il Monaco ha ufficializzato l’esonero di Jardim in favore di Robert Moreno, ex ct della Nazionale spagnola L’AS Monaco destituisce Leonardo Jardim e affida la propria panchina a Robert Moreno. L’allenatore spagnolo ha firmato un contratto che lo legherà al club monegasco fino al giugno 2022. Il dg Petrov ha aggiunto: «Siamo molto lieti di annunciare l’arrivo di Robert Moreno. Crediamo fortemente in lui e nella sua capacità di guidare la squadra verso il successo e gli diamo il benvenuto nell’AS Monaco. A nome del presidente Dmitry Rybolovlev, desidero anche ringraziare Leonardo Jardim per tutto il lavoro svolto e tutti i successi conseguiti negli ultimi anni». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Monaco ufficiale Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Monaco ufficiale