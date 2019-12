LIVE Sci alpino | Discesa Bormio 2019 in DIRETTA | si comincia | tutta l’Italia con Dominik

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADI(28 DICEMBRE) 11.20 Beat Feuz confida nel colpaccio: “Oggi si partirà sul ripido, non avrò problemi di spinta“. Ricordiamo infatti che lo svizzero è in gara con una lieve frattura alla mano sinistra. 11.18Paris alla RAI: “La neve è perfetta, liscia e ghiacciata. Sicuramente sarà unapiù veloce rispetto a ieri“. 11.15Paris è arrivato a quota 17 vittorie in Coppa del Mondo, a -7 da Gustavo Thoeni. Inarrivabile Alberto Tomba a quota 50. 11.12 Sono cinque i grandi favoriti di oggi:Paris, Beat Feuz, gli austriaci Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. 11.10 La classifica generale di Coppa del Mondo di sciè guidata dal norvegese Henrik Kristoffersen con 379 punti, +30 suParis. 11.08 Il ...

