In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Dicembre | Autostrade&concessioni Di Maio

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) Dici riprova: “Subito la revoca delle concessioni” Il leader del M5S chiede di inserire nell’agenda di governo la modifica prevista dal dl Milleproroghe. E smonta lo spettro del maxi-risarcimento di PDR Caro amico, ti prescrivo di Marco Travaglio Approfittando delle vacanze di fine anno, il Pd ha fondato una nuova corrente del pensiero giuridico: il dadaismo penale. Il merito va al responsabile giustizia Walter Verini, che ha presentato alla stampa una proposta di legge per riesumare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, con qualche stop qua e là, e abrogare la … L’analisi Le balle sull’indennizzo da 23 miliardi da dare alla famiglia Benetton L’Opa a debito, investimenti pochi, dividendi tanti e un ponte crollato: cosa risarciamo? di Giorgio Ragazzi L’intervista “M5S deve tornare a essere politicamente scorretto” Ignazio Corrao – ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Dicembre: Nostalgia canaglia e altre furbate. La prescrizione muore fra 4 gi… - espressonline : Per Renzi mezzo milione per il documentario su Firenze. Ma Discovery lo ha comprato per meno di 20 mila euro. L'in… - fattoquotidiano : Titoli sparati sul “drogato” che “ha ucciso” prima ancora di conoscere la dinamica [di Selvaggia Lucarelli]… -