Everton | Calvert-Lewin innamorato di Ancelotti | «E’ un allenatore fantastico»

(Di sabato 28 dicembre 2019) La seconda vittoria consecutiva diall’è firmata: «Per me è la migliore esperienza possibile» Piovono complimenti per Carlodopo il suo arrivo all’. Grane estimatore dell’ex tecnico del Napoli è Dominic, decisivo sia al Boxing Day contro il Burnley sia oggi contro il Newcastle. Le sue parole. «E’ unche ha lavorato con grandi campioni e per me che sono giovane è la migliore esperienza possibile. Devo solo essere come una spugna e apprendere tutto» Leggi su Calcionews24.com

