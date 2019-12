Come usare la dettatura vocale su qualsiasi sito

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 28 dicembre 2019) Grazie a una comoda estensione per Google Chrome possiamolasu, non solo su quelli che la supportano. Se ci capita di scrivere molto e ci stiamo chiedendo perché i computer non abbiano ancora un sistema disimile a quello degli smartphone, la buona notizia è che da oggi possiamo sistemare le cose, grazie a una semplice estensione di Google Chrome che ci permette di inserire la funzione diininserire lagrazie a Voice In Voice In è un’estensione di Chrome che aggiunge la possibilità dilaalla maggior parte dei siti web. Quseto significa che possiamo fare cosepostare su Facebook o inviare email usando la vostra voce piuttosto che digitare tutte le parole. Il meccanismo è molto semplice. Tutto quello che dobbiamo fare è collegarci alla ...

