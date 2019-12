Bobo Vieri e Costanza Caracciolo a Dubai Ma i follower attaccano

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019) Novella Toloni Il calciatore e la compagna sono volati negli Emirati insieme alla piccola Stella. La foto della vista mozzafiato dalla loro suite, però, ha scatenato la polemica con ie l'ex velina ha messo in chiaro le cosee Christiansono volati aper trascorrere Capodanno sotto il caldo sole del Medio Oriente. Come molti altri vip hanno scelto di passare gli ultimi giorni del 2019 lontano dall'Italia, optando per la lussuosa metropoli degli Emirati Arabi. Tra una nuotata in piscina con la piccola Stella e un po' di shopping nei famosi centri commerciali del lusso di, la coppia si sta rilassando in attesa di dare il benvenuto alla secondogenita. Christiane l'ex velina di Striscia, infatti, hanno annunciato da poco che nel 2020 la famiglia si allargherà di nuovo, grazie alla nascita di un'altra bambina. Quella che ...

