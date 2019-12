Biathlon | World Team Challenge 2019 | Dorothea Wierer e Lukas Hofer a caccia del bis

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) E’ tutto pronto a Gelsenkirchen per la consueta festa natalizia del, la manifestazione a squadre digiunta ormai alla sua diciottesima edizione. Nello stadio che viene normalmente usato dallo Schalke 04 per giocare le proprie partite interne di calcio, gli organizzatori hanno ormai raggiunto un enorme successo sfruttando la crescente popolarità dello sport nordico e raggiungendo la passata edizione oltre 46 mila presenze. Il format utilizzato è quello della Single Mixed, o staffetta singola a coppie, dove un rappresentante maschile e uno femminile per squadra si avvicendano di frequente tra loro, per aumentare lo spettacolo e mantenere vivo l’interesse fino in fondo. Saranno dieci le formazioni al via, otto nazionali tra le quali l’Italia più la Germania padrona di casa che come da tradizione potrà schierare due coppie. La competizione è ...

