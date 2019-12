Azzolina a Scuola, Manfredi Università

TgLa7 : #Conte: dobbiamo separare il comparto scuola, da quello dell'università e della ricerca. Ho intenzione di nominare… - Agenzia_Ansa : Conte, in conferenza stampa di fine anno, annuncia: Azzolina nuova ministra della #scuola, Manfredi alla Ricerca -… - MediasetTgcom24 : Conte: Azzolina ministro della Scuola, Manfredi alla Ricerca #gaetanomanfredi -

Il premier Conte ringrazia il ministro dimissionario dell'Istruzione Fioramonti,ma "non è vero che non abbiamo fatto passi avanti".Così durante la conferenza stampa di fine anno. "La cosa migliore è separare il compartoda ricerca e",perciò annuncia la nomina della sottosegretaria Luciaa ministro dellae Gaetanoministro dell'e Ricerca. Conte sottolinea la necessità "di offrire prospettive ai giovani,condizioni per lavorare anche qui, non solo all'estero".(Di sabato 28 dicembre 2019)