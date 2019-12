Primavalle, donna cade dal quarto piano di un palazzo e muore: ipotesi suicidio (Di venerdì 27 dicembre 2019) Tragedia a Primavalle a Roma, dove una donna di trentacinque anni è morta dopo essere precipitata dal quarto piano di un palazzo in via dei Cristofori. Inutili i soccorsi, per la vittima non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sul caso indaga la Polizia di Stato, l'ipotesi è che si sia trattato di un suicidio. Leggi la notizia su roma.fanpage

