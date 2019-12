Pokémon Go introduce i contributi a Palestre e PokéStop ma dopo poche ore Niantic li

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Sin dal lancio iniziale diGO, i giocatori hanno richiesto la possibilità di influenzare le posizioni e le descrizioni di. Tutte le posizioni di gioco originali sono state portate dall'altro grande titolo di, Ingress, ma i giocatori hanno desiderato la capacità di influenzare la mappa per anni. Questa nuova funzione è stata recentemente introdotta con i ringraziamenti dei giocatori.Sfortunatamente però le cose non sono andate come previste. La grande mole di dati che è stata inviata ha causato una serie di gravi problemi al sistema. Insomma,neanche 24 oreha dovuto ritirare questa modalità, in modo da consentire agli sviluppatori di stabilizzare il sistema.La funzione, mentre era disponibile, offriva ai trainer la possibilità di suggerire miglioramenti alle informazioni di, come titoli, descrizioni e foto. Tutti ...

