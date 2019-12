La Prova del Cuoco | Elisa Isoardi in lacrime | Lippi le porta dei fiori

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Un Natale in famiglia quello di, che per le feste ha deciso di partire per la montagna per raggiungere la mamma. Come si vede da alcune immagini pubblicate sul suo profilo Instagram, infatti,si sta godendo il relax e le feste accanto ai suoi cari. Durante la puntata (del 27 dicembre) delladel, però, la conduttrice è scoppiata in. Si tratta di un pianto di gioia per un gesto davvero particolare e inaspettato di Claudio. Vediamo che cosa è successo. LadelIl 27 dicembre 2019ha compiuto 37 anni: per la conduttrice delladell’ultimo anno è stato molto difficile. Infatti, ha dovuto affrontare la fine della storia con Matteo Salvini, il calo degli ascolti ai programmi e i vari insulti ricevuti sui social. Con un gesto inaspettato, però, Claudioha fatto commuovere la ...

ilfoglio_it : L’attacco al Foglio ci ricorda che in Italia ha preso il sopravvento la cultura del sospetto. Gli indizi diventano… - Linkiesta : Il sindaco Sala ci prova ma, senza il lasciapassare della Regione per nuove licenze, non riesce a soddisfare la cre… - fattoquotidiano : Giovanni Brusca, per la Cassazione niente domiciliari perché non c’è “prova certa del suo ravvedimento” -