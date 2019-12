Juve | le condizioni dello scambio Emre Can-Paredes Napoli e Inter guardano in Spagna

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Non solo il ritorno di Ibrabimovic. Gli ultimi giorni del 2019 sono intrisi di calciomercato anche altrove: alta, media e bassa quota. Le due capolista,ntus e, vogliono suonarsele anche alla voce acquisti per spuntarla e prendersi lo scudo (i bianconeri sono anche accecati dalla voglia matta di mettere finalmente le mani sulla Champions League). Serve un centrocampista a entrambe, e entrambe l’hanno individuato.perCan Il prescelto della, con la benedizione di Maurizio Sarri, è Leandrodel Psg, 25 anni, argentino. Ex Roma. Può fare la mezzala e, soprattutto, il vice-Pjanic, ruolo in cui lantus è scoperta. Con il Psg la trattativa è apparecchiata: laoffre loconCan, contropartita tecnica gradita ai transalpini che, però, chiedono un conguaglio di circa 20 milioni di euro. Si lavora per trovare l’accordo ...

AleInBiancoNero : @Juve_Centric @VlnN94 Tu potrai pensare, vabbè una volta sistemati i pacchi, anche a condizioni sfavorevoli... No,… - Vittoriog82 : @NicoSchira Conguaglio? Dovrebbero dare 20 milioni alla Juve. Se queste sono le condizioni, meglio restare così! - 44gattdernesto : Oggi mi sento un pò Marzullo, per cui vi chiedo: cosa spingerebbe eventualmente Giroud ad accettare il trasferiment… -