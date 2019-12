Incidenti in montagna | escursionista scivola per 400 metri sul Monte Vettore | vivo

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Un uomo di 78 anni, impegnato in una escursione con altri due compagni sul, il rilievo più alto del massiccio dei Sibillini, èto per 400in un canalone. Nonostante i numerosi traumi riportati, è stato recuperato in vita. L’incidente, con il recupero dell’infortunato a circa 1750, è avvenuto sul versante sud-occidentale della. A intervenire sul luogo è stato l’elicottero del 118 dell’Aquila, con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo. Recuperato per mezzo del verricello, l’uomo è stato immediatamente trasportato all’ospedale civile “G.Mazzini” di Teramo. “Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – si legge in una nota – lancia un appello a tutti i frequentatori dellaa valutare attentamente le condizioni del terreno ...

