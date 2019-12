Il prossimo Samsung Galaxy si chiamerà S20 e non S11

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 27 dicembre 2019) (Foto: @OnLeaks Twitter)S11 potrebbe non uscire mai, ma non perché il brand sudcoreano abbia clamorosamente deciso di abbandonare la storica gamma quanto perché il nome dell’ammiraglia potrebbe essereS20, saltando direttamente alla cifra tonda. Non sarebbe una novità per il colosso asiatico che già in occasione dell’ufficializzazione dello (sfortunato)Note 7 saltò il numero 6 per pareggiare i conti con la famigliaS. Nel caso di S20 la motivazione sarebbe differente, legata al doppio 20 dell’anno che sta per iniziare (2020). Questa la spiegazione diffusa su Twitter dal noto e affidabile leaker Ice Universe.S20 — Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019 Con l’eventuale conseguenza che anche il futuro Note potrebbe chiamarsi Note 20. La scelta di nomenclatura col numero tondo è stata peraltro ...

