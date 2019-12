I domiciliari? Meritava di più Ha portato via il nostro angelo | non mi

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “Gli hanno dato isicuramente qualcosa di più, ci havia due angeli, comunque è una buona notizia”. Nella chiesa del Preziosissimo Sangue, alla Collina Fleming è appena finita la veglia di preghiera per Gaia e Camilla e la notizia dell’arresto di Pietro Genovese ha raggiunto i genitori delle due ragazze morte investite in Corso Francia. Il Corriere della sera ha rii loro commenti. Gli hanno dato isicuramente qualcosa di più, ci havia due angeli, comunque è una buona notizia”La mamma di Gaia dice che in tutti questi giorni la famiglia dell’investitore non si è mai fatta viva con lei: “Ma va bene così — taglia corto con dignità — quel ragazzo rimane un disperato”. “Non mi cambia niente che ...

