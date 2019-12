‘Ho sofferto tanto quando è morto…’ | L’Eredità | la confessione su Flavio Insinna e il

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Elena Arosio e il suo rapporto speciale conNel nuovo numero del magazine TVMia è contenuta una lunga intervista a Elena Arosio, ex professoressa de L’Eredità, il game show di Rai Uno. La donna si è confessata su vari argomenti, parlando di lavoro, vita privata e raccontando degli aneddoti sue Fabrizio Frizzi. Sull’attore romano ha detto: “Lo considero come uno di famiglia. Daho avuto il bambino, si informa sempre su come sta. E’ molto gentile, come tutta la quadra del programma d’altronde”. Poi ha confessato anche che il quiz le manca moltissimo perché c’era un clima davvero bello. Tuttavia la Arosio è sempre felice di essere a casa a godersi il figlio Filippo. Daè nato, è al settimo cielo anche il marito Paolo. Poi ha anche menzionato il precedente conduttore del game show che purtroppo a causa di un brutto ...

