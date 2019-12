Fioramonti | De Cristofaro | risorse limitate ma corretta direzione

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Roma – “ha ragione nel denunciare la scarsita’ delle, ma ha sbagliato a dimettersi. Ma prima una premessa: continuo a sperare che nelle prossime ore ci ripensi, che quello che il governo non ha potuto fare in questa finanziaria diventi l’obiettivo principale della verifica fra le forze di maggioranza. Che il 2020 diventi l’anno del rilancio dell’istruzione pubblica”. Lo afferma Peppe De, sottosegretario all’Istruzione in un’intervista che appare oggi sul quotidiano Il Manifesto. “Evito di commentare quello che dice il centrodestra, principale responsabile del disastro della scuola pubblica in questi anni- prosegue il sottosegretario di Leu- dalla riforma Gelmini in poi, sono quelli che hanno determinato il taglio didal quale la scuola italiana non si e’ piu’ ...

