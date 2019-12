Darwin Project, il battle royale free to play in arrivo su Playstation 4 (Di venerdì 27 dicembre 2019) Darwin Project, il battle royale free to play in arrivo su playstation 4 Tra i tanti battle royale che sbarcano sulla varie piattaforme, tra console e PC, alcuni portano novità altri sanno di già visto. Altri ancora si adattano alle tendenze del momento come il titolo che andremo a descrivere ora, dove si vuole rendere partecipe anche il pubblico. Diamo il via allo spettacolo Darwin Project è un titolo multigiocatore free to play (gratuito) sviluppato e pubblicato dagli Scavengers Studio; la battle royale metterà dieci giocatori (con personaggio maschile o femminile) l’uno contro l’altro in un ambiente estremo per arrivare ad un unico vincitore. I giocatori partiranno con un’ascia ed un arco e dovranno raccogliere risorse per potenziare le loro armi, oggetti ed equipaggiamenti; tra quest’ultimi vi sono trappole per orsi, gabbie, palle di neve, ganci, ... Leggi la notizia su termometropolitico

