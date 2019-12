Biathlon | World Team Challenge 2019 | Dorothea Wierer e Lukas Hofer difendono il titolo

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ilè una gara-esibizione diche ogni anno si tiene a Gelsenkirchen, nel nord-ovest della Germania, all’interno dello stadio normalmente utilizzato per le partite di calcio dello Schalke 04. Nonostante non abbia alcuna valenza ufficiale, nel corso del tempo la manifestazione ha guadagnato un grosso seguito, diventando una sorta di prologo ideale per le tappe tedesche di gennaio, nonché una piccola tradizione natalizia. Sabato 28 dicembre si disputerà, infatti, la XVIII edizione. Il format dell’evento ha di fatto ispirato la nascita della Single Mixed, ormai entrata a pienonel programma della Coppa del Mondo e dei Mondiali. Tuttavia, quando ilnacque nel 2002, vedere una gara a coppie composte da un uomo e da una donna era una novità assoluta. La fisionomia della competizione è più volte cambiata nel corso degli anni, assumendo ...

