Terence Hill | “Don Matteo” retroscena | «Mi appassionò sin dall’inizio | chiesi però delle

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il 9 gennaio 2020 Don Matteo, la serie televisiva italiana, prodotta dalla Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, compirà vent’anni. Per festeggiare la Rete Ammiraglia ha deciso di mandare in onda quello stesso giorno la prima puntata della dodicesima stagione, che vedrà ancora una volta come protagonista. L’attore veneto ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha voluto rassicurare i telespettatori: Don Matteo 12 non sarà l’ultima stagione., “Don Matteo”: «Misin dall’inizio,modifiche» «Fermo restando che sarà la Rai a decidere, per quanto mi riguarda sono pieno di entusiasmo e carico di energia. E, grazie alle caratteristiche del protagonista, potrebbe andare avanti all’infinito», ha dichiarato, che ha poi aggiunto: «Don Matteo ...

