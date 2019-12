Serie B | Benevento corsaro a Verona Crollo Pordenone | il Crotone vince a Frosinone

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 27 dicembre 2019)B, i risultati della diciottesima giornata. Ilnon si ferma, stop per. Colpo esterno del Cittadella. ROMA –B, i risultati della diciottesima giornata. Un Boxing Day ricco di emozioni nel campionato cadetto. Sesta vittoria consecutiva per ildi Inzaghi che in rimontain casa del Chievo e porta a 12 i punti di vantaggio sulla seconda. Il, infatti, crolla a Salerno e vede avvicinarsi le squadre dietro. Il k.o. dei ramarri permette a Cittadella edi avvicinarsi. I veneti, dopo due partite senza successi, ritrovano i tre punti in casa del Venezia. I calabresi asono riusciti a conquistare la seconda vittoria consecutiva. In zona play-off da segnalare il ritorno al successo dell’Ascoli nella sfida contro il Pisa. Pari in rimonta, invece, per il Perugia in casa del ...

