Scorpione 2020 | Oroscopo Mauro Perfetti | previsioni amore | lavoro e fortuna

(Di giovedì 26 dicembre 2019): ledelle Stelle sull’È l’anno della rinascita se saprete osare! Parola dell’diper il segno dello. Secondo ledelle Stelle, il Cielo si annuncia rigenerante sotto tutti i punti di vista. Vivrete una stagione di cambiamenti, che metteranno alla prova tutte le vostre relazioni. Sarete chiamati a migliorare e a proteggere i legami che meritanoe dedizione, rinnovandoli nella complicità e nella comprensione. Ma se la vostra unione non è più capace di farvi sentire completi come desiderate e i tentativi per ricucirla sono falliti, è arrivato il momento per accompagnarla al capolinea. La Stella dellaaiuterà loa dare alla relazione quello scossone che si merita e che lascia ben sperare in una rinascita. Tutto ciò che è una relazione a due, riserverà ...

