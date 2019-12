[Retroscena] Fioramonti con 10 deputati verso un nuovo movimento a sostegno di Conte (Di giovedì 26 dicembre 2019) Retroscena Fioramonti con 10 deputati verso un nuovo movimento a sostegno di Conte Il ministro dimissionario Lorenzo Fioramonti sarebbe pronto a creare un nuovo soggetto politico per sostenere il governo Conte: una decina di parlamentari sarebbero infatti intenzionati a seguire l’ex ministro dell’Istruzione in una nuova formazione politica. Fioramonti, finora legato al movimento Cinque Stelle, andrà a sedere probabilmente nel gruppo misto, ma potrebbe non essere solo. Secondo un articolo del quotidiano Il Messaggero, potrebbero unirsi a lui i parlamentari grillini De Toma, Cataldi, Aprile, Angiola, Rospi, Rossini e Rachele Silvestri. La nuova formazione, di ispirazione cattolica di sinistra, continuerebbe a supportare il governo Conte. Se avesse i numeri, potrebbe formare un proprio gruppo parlamentare e, più avanti, un nuovo soggetto politico. Si tratterebbe quindi del ... Leggi la notizia su tpi

