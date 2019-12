MotoGP | Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci sotto esame nel 2020 | conferma tutt’altro che

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ildellasarà una stagione di fuoco. Tutti gli appassionati si aspettano emozionanti duelli in pista e lotte all’ultima curva tra i migliori centauri del mondo, magari con una classifica più corta rispetto agli anni passati e un titolo mondiale più combattuto. Possibilità, speranze. Ma c’è qualcosa che sarà certamente elettrizzante, e parliamo del mercato. Dei 22 piloti sulla griglia deltutti hanno un contratto in scadenza al termine del prossimo campionato, tranne Tito Rabat. Una situazione davvero complicata da gestire che potrebbe portare a grandi manovre di mercato e a una rivoluzione completa della griglia così come a un nulla di fatto. Sicuramente, però, tutti i piloti saranno chiamati a dare il meglio di sé stessi per dimostrare il proprio valore e meritarsi non solo un sedile di prestigio, ma chiaramente anche cifre di un certo peso. La decisione ...

