Juventus | Rabiot corteggiato anche dall’Arsenal di Arteta

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019), interessedell’Arsenal perma i bianconeri non vogliono privarsi del giocatore a gennaio Tutti vogliono, o meglio in molti cercano il giocatore dellache ancora non ha trovato la sua dimensione a Torino. Oltre al Lione infattiin Premier sarebbero interessati al francese. Come riporta il quotidiano The Timesl’Arsenal del nuovo tecnicoavrebbe fatto un primo sondaggio per il bianconero. Allo stesso modo il calciatore non sarebbe in uscita, come invece lo è Emre Can. Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : In 3 sotto la lente d'ingrandimento alla Juve: Douglas Costa, Ramsey e Rabiot ?? [@romeoagresti] - forumJuventus : #SampdoriaJuve, oggi ore 18,55. Formazioni. 'Sarà 4-3-1-2 con in avanti Dybala, Higuain e Ronaldo. In mezzo al camp… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Rabiot e l'addio con plusvalenza: cosa filtra dalla #Juventus e le offerte reali -