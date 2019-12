Governo | Calderoli | ‘grazie Babbo Natale per uscita Fioramonti | ora via esecutivo intero’

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Roma, 26 dic. (Adnkronos) – “Grazie aper aver pensato ai nostri bambini mandando a casa con un sacco di carbone il pessimo ministro, uno dei peggiori ministri della storia repubblicana, quello che voleva tassare le merendine, quello che voleva togliere il crocifisso dalle aule perché non ci rappresenta. Grazieper averlo fatto andare via, ora confidiamo nella Befana che magari nella calza ci farà trovare le dimissioni di tutto il”. Lo afferma Roberto, senatore della Lega e vicepresidente del Senato. L'articolo, ‘grazieper, ora viaintero’ CalcioWeb.

Marco_chp1 : RT @tweetnewsit: Il senatore della #LegaNord fissa per i quindici #giorni finali di gennaio del 2020 come un periodo in cui potrebbe addiri… - Ginka20051964 : RT @tweetnewsit: Il senatore della #LegaNord fissa per i quindici #giorni finali di gennaio del 2020 come un periodo in cui potrebbe addiri… - tweetnewsit : Il senatore della #LegaNord fissa per i quindici #giorni finali di gennaio del 2020 come un periodo in cui potrebbe… -