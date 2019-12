Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Sul sito dell’Everton le parole di Carlonella prima conferenza stampa post partita da allenatore dell’Everton. La sua squadra è uscita vittoriosa dal match contro il Burnley e il tecnico è comparso davanti alla stampa visibilmente soddisfatto. Ha detto: “Oggi per me è stato davvero speciale. L’accoglienza èfantastica qui a Goodison Park. L’atmosferaLeague non. Èunaspeciale, assolutamente”. Sulla partita: “Abbiamo meritato di vincere. Siamo stati un po’ lenti da dietro nel primo tempo, non così efficienti in contropiede. Alla fine, la prestazione èbuona. Non il massimo che avremmo potuto fare ma una buona prestazione. Avere un inizio pulito è stato un bene. Era importante. Tutta la squadra èbrava dal punto di vista difensivo” L'articolo: ...

napolista : Ancelotti: “L’atmosfera della Premier non cambia. E’ stata una giornata speciale” Il tecnico in conferenza stampa d… - zazoomblog : Ancelotti in conferenza: “Ho scelto l’Everton per le ambizioni e l’atmosfera che creano i tifosi” - #Ancelotti… - Milannews24_com : Ancelotti: «Everton? Scelto questo club per la storia e l’atmosfera» -