Siracusa | il fair play del karateka di 10 anni | vince l’oro per un errore di calcolo e

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Giorgio Torrisi, bambino siciliano di 10e cintura nera di karate, non avrà aggiunto un’altra medaglia d’oro tra i propri trofei, ma di certo ha vintoin fatto di. Il giovane, infatti, al termine della settima edizione dell’International Edukarate svoltasi in provincia di, è stato premiato come vincitore del torneo nella categoria, che ha visto sfidarsi 350 bambini provenienti da tutta la Sicilia. La vittoria del piccolosi è rivelata tuttavia frutto di un banaledida parte dei giudici, perché Giorgio Torrisi si è classificato tra i migliori della competizione, ma al secondo posto. E notato l’deldella giuria, Giorgio si è sfilato la medaglia per consegnarla a Carlotta Bartolo, 11, arrivata inizialmente seconda, ma effettiva vincitrice della gara. «Mio figlio è abituato a ...

Leggi la notizia su open.online

news_confusenet : Siracusa, il Fair Play di un bambino di 10 anni: medaglia alla seconda classificata - ArenaSusi : RT @8settembre74: Siracusa, il Fair Play di un bambino di 10 anni: medaglia alla seconda classificata. Noi siracusani siamo fatti così ?? ht… - 8settembre74 : Siracusa, il Fair Play di un bambino di 10 anni: medaglia alla seconda classificata. Noi siracusani siamo fatti cos… -