Morto suicida Ari Behn | accusò Kevin Spacey di molestie

Leggi la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Roma, 26 dic. (Adnkronos) – E’lo scrittore norvegese Ari, ex marito della principessa Marta Luisa. Come si legge sul ‘Sun’, il 47enne lascia tre bambini. La coppia si era sposata nel 2002 e aveva divorziato nel 2017. Ad annunciare la tragica notizia il manager diGeir Hakonsund a nome dei parenti più stretti dell’artista che chiedono “il rispetto della nostra privacy”. Il re Harald, l’82enne papà della principessa, ha reso un sincero tributo allo scrittore: “È con grande tristezza che io e la Regina abbiamo ricevuto il messaggio della morte di Ari. Ari è stato una parte importante della nostra famiglia per molti anni e abbiamo ricordi affettuosi di lui”. Nel 2017aveva affermato che la star di Hollywood lo aveva molestato in occasione di una festa 10 anni prima. Aveva affermato di aver ...

repubblica : Norvegia, morto suicida lo scrittore Ari Behn ex marito della principessa Maria Luisa - Agenzia_Ansa : Norvegia, morto suicida l'ex marito della principessa - RaiNews : Pittore e autore di tre romanzi e di un'opera teatrale, nella sua ultima fatica, 'Inferno', raccontava la sua lotta… -