Final Fantasy 7 Remake sta per ottenere una versione di prova? Un leak suggerirebbe

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Una demo disarebbe in elenco su PlayStation Network, secondo il sito Web che monitora PSN, ovvero Gamstat. Ovviamente, nessuna demo diè stata ufficialmente annunciata da Square Enix. Detto questo, Gamstat è già riuscito a "far trapelare" ildi Resident Evil 3 prima dell'annuncio di Capcom, perciò se il sito ha estratto l'elenco da PSN è probabile che sia reale.Se ciò risultasse vero sarebbe un bellissimo regalo di Natale per tutti i fan che stanno aspettando con trepidazione l'arrivo del primo episodio di. Oltre a questo, nell'elenco scoperto da Gamstat comparirebbe persino unarimasterizzata di Patapon 2, titolo strategico uscito nel 2009 per Sony PSP.Attualmente non sappiamo se questoabbia un fondo di verità: dovremo attendere notizie proprio da Square Enix per sapere se veramente esiste una ...

Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : In arrivo una demo per #FinalFantasy7Remake? - LeoBrockle : @XboxSquadFr Final Fantasy XV: Royal Edition haha - FranJoestar : 1: Final Fantasy VII 2: Final Fantasy IX 3: Final Fantasy X 4: Final Fantasy VI 5: Final Fantasy VIII -