Bimbo di 5 mesi in coma | “L’ho cullato troppo forte” | al vaglio la morte cerebrale

Padova - scuote troppo forte il figlio di 5 mesi : Bimbo in coma - si valuta la morte cerebrale : scuote violentemente il figlio di 5 mesi che non si addormentava, provocandogli gravissime lesioni interne: il bambino è in coma, ricoverato nel reparto di terapia intensiva di Pediatria a Padova, dove i medici hanno richiesto l’intervento della commissione per la morte cerebrale. La madre è indagata per lesioni gravissime aggravate. I fatti risalgono allo scorso sabato: la mamma, una donna di 29 anni di origini vicentine, si trovava nella sua ...

Mestrino - Bimbo di 5 mesi in coma. La mamma : “Piangeva e l’ho cullato troppo forte” : Avrebbe ammesso di aver cullato troppo forte il figlio di 5 mesi perché piangeva senza sosta la mamma di 29 anni residente a Mestrino indagata per lesioni aggravate dopo che il bambino è finito in coma con gravi traumi al cervello. Secondo gli inquirenti, la donna lo avrebbe scosso con violenza: "Piangeva, piangeva e non smetteva mai. Ma l'ho solo cullato".Continua a leggere

Lasciano i figli nella vasca e vanno a dormire : morto Bimbo di 9 mesi : Un bambino di 9 mesi è morto annegato: i genitori, infatti, lo avevano lasciato nella vasca da bagno insieme agli altri due figli ed erano andati a dormire. Tragedia in Florida: Cameron Davis, il più piccolo, stava giocando con i fratellini di 2 e 3 anni quando all’improvviso è annegato. A ritrovare il corpo del bimbo cianotico, sott’acqua e senza vita è stato proprio il padre. Entrambi i genitori sono ora indagati. Lasciano i ...

Scuote troppo forte il figlioletto che piange : Bimbo di 5 mesi in coma. “Ero disperata” : Una madre di 29 anni, originaria della provincia di Vicenza e residente a Mestrino (Padova), è indagata per lesioni gravissime aggravate nei confronti del figlio di cinque mesi, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Padova. "Forse l'ho cullato troppo forte..." si sarebbe giustificata.Continua a leggere

Piacenza - Bimbo di 7 mesi travolto dai pezzi di un armadio : ricoverato in gravi condizioni : Un bambino di soli sette mesi è stato colpito dai pezzi di un armadio all’interno della sua casa a Pontenure (Piacenza) in cui si trovava insieme ai genitori. Per il piccolo una grave ferita alla fronte: è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Parma, dove è ricoverato. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. È stato colpito da alcuni pezzi di un armadio, all’interno della sua casa. Un bambino di soli sette mesi è stato gravemente ...

Perugia - Bimbo di 15 mesi ingoia una pila al litio : Una vicenda davvero terribile, che poteva trasformarsi in tragedia, è avvenuta nella serata di venerdì tredici dicembre, all’ospedale di Perugia. Al pronto soccorso è arrivato un bimbo di soli quindici mesi, che aveva ingoiato una una pila al litio. La sostanza avrebbe potuto provocare gravi danni al suo corpo, avrebbe potuto portare anche alla sua morte. Un evento incredibile, ma che alla fine si è concluso nel migliore dei modi, grazie ...