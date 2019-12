Atp Cup 2020 | le nazioni ed i tennisti partecipanti Nadal guida la Spagna | Fognini punto

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il prossimo 3 gennaio inizierà la nuova stagione di tennis con l’ATP Cup, la nuova manifestazione che si disputerà in Australia e che di fatto prende il posto della Hopman Cup. In casa Italia are la spedizione, nelle vesti di capitano, sarà Vincenzo Santopadre. Gli azzurri che scenderanno in campo in questa competizione saranno Fabio, Stefano Travaglia e Alessandro Giannessi. Grande assente Matteo Berrettini che ha preferito dare forfait per un piccolo problemino agli addominali in vista degli Australian Open. Il torneo avrà un format abbastanza semplice, la prima fase, che si disputerà fino all’8 gennaio, vedrà le 24 nazionalisuddivise in sei gironi da quattro. Le vincitrici dei raggruppamenti e le due migliori seconde passeranno alla fase ad eliminazione diretta che culminerà nella finalissima di domenica 12. Scenderanno in campo alcuni dei giocatori più ...

Leggi la notizia su oasport

MMagazineItalia : Il #2020 tennistico si apre il 3 gennaio, quando avrà inizio la prima edizione dell'#ATPCup. 48 tennisti per 24 naz… - TennisProno : ... a voi piace la novità? - luigigorgo23 : @fufo56 Fufo quante chance di vedere Fabio all'ATP Cup? -