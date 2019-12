Venezia,sirene annunciano marea a 140cm

Sono suonate poco dopo le 4 distamane leche avvertono ini dell'imminenza di un nuovo picco di acqua alta. Per stamane alle 9 è prevista una massima didi 140 centimetri. Viene peraltro smentita la notizia, apparsa nella notte su vari social, che per contrastare questo ennesimo fenomeno di acqua alta si fosse deciso di far alzare le paratoie del Mose a Treporti.(Di martedì 24 dicembre 2019)