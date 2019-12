SCUOLA Avere le carte in ordine | l' alibi e la malattia di troppi docenti

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di martedì 24 dicembre 2019)leinè la prima tentazione di ogni docente. Ma quando la burocrazia impedisce di vedere la realtà, le prime vittime sono gli studenti

alemetal7423 : RT @FunkyDancer_: Oltre ad avere segatura al posto di materia grigia, gli adepti come questo qua sotto si permettono anche il lusso di deni… - PATRIOTA65W : @MimmoFerrara3 @Libero_official Mi chiedo dove '(h)a' studiato lei. La (h) del verbo avere nella sua scuola non si studiava?!?! ?? ?? - Claudia96975061 : RT @LucaPorcu_91: @Claudia96975061 @VittorioPalumbo @rocco_speranza @giuliaselvaggi2 Il problema è che questo molto spesso è voluto, come p… -